Mujer provoca choque en el bulevar Benito Juárez de Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una imprudente maniobra al volante desató un aparatoso accidente vial la tarde de este miércoles sobre el bulevar Benito Juárez, dejando como saldo cuantiosos daños materiales en dos unidades y movilización de autoridades en uno de los cruces más conflictivos de la ciudad.

El percance ocurrió en el cruce con la calle Guanajuato, donde una conductora intentó realizar una vuelta indebida, terminando por atravesarse en la trayectoria de una camioneta que circulaba con preferencia.

De acuerdo con el peritaje, Francisca Jiménez, conductora de un Chevrolet Beat color blanco, se desplazaba por los carriles del lado norte del par vial; sin embargo, al llegar al cruce intentó virar hacia la calle Guanajuato en una zona no permitida.

La maniobra tomó por sorpresa al conductor de una camioneta JAC Frison color blanco, propiedad de la empresa Metelmex, quien fue identificado como Alan Salazar, y que no logró evitar el impacto.

El choque fue inevitable, dejando ambas unidades con severos daños en su carrocería y generando momentáneo caos vial en la zona.

Tras el incidente, los propios involucrados solicitaron la presencia de elementos del Departamento de Control de Accidentes, quienes arribaron en cuestión de minutos para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar el peritaje correspondiente.

Luego de evaluar la situación, los oficiales procedieron a deslindar responsabilidades, señalando como causa principal la maniobra prohibida realizada por la conductora del automóvil compacto.

A pesar de la magnitud del accidente, no se reportaron personas lesionadas, limitándose el incidente a daños materiales. Finalmente, ambas partes optaron por llegar a un acuerdo a través de sus ajustadores de seguros en el lugar, evitando así que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público.