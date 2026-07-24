Accidente de taxi en Monclova provoca crisis nerviosa a familia

MONCLOVA COAH. - Una familia que viajaba en un taxi del servicio público vivió momentos de angustia luego de que el conductor de la unidad presuntamente provocara un accidente vial al intentar ganarle el paso a una pesada unidad en el cruce de los bulevares Sidermex y Mariano Escobedo.

El percance ocurrió la tarde del viernes, cuando la familia se trasladaba en un Nissan Tsuru blanco de la línea Eco Taxi con destino a un centro comercial para realizar compras.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo de alquiler intentó incorporarse al cruce sin la debida precaución, con la intención de adelantarse al paso de una unidad de carga. La maniobra terminó cuando el taxi fue impactado por el vehículo pesado.

Tras el choque, paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los ocupantes del taxi. Los integrantes de la familia presentaron crisis nerviosa, por lo que fueron valorados en el lugar, sin que se informara sobre lesiones de gravedad.

Elementos de la Policía Civil de Coahuila (PCC) arribaron posteriormente para tomar conocimiento del accidente, asegurar el área e iniciar las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.