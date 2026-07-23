Policía Municipal aclara retiro de bancas en Monclova: proyecto autorizado

MONCLOVA, COAH.– Un reporte ciudadano por el presunto robo de bancas en una plaza de la colonia Obrera movilizó a elementos de la Policía Municipal la tarde del jueves. Tras la verificación, los oficiales confirmaron que el retiro del mobiliario formaba parte de un proyecto autorizado de rehabilitación urbana, por lo que no existía delito que perseguir.

La alerta fue recibida alrededor de las 15:30 horas, luego de que ciudadanos reportaron que varias personas desmontaban y cargaban las bancas de la plaza ubicada en el cruce de la calle Secundaria Uno y Calle Dos, situación que generó la sospecha de un posible robo de bienes municipales.

En respuesta al llamado, unidades preventivas acudieron al sitio para corroborar el reporte. Al llegar, los policías observaron parte del mobiliario colocado sobre una camioneta Nissan Estaquita perteneciente a una empresa contratista, circunstancia que inicialmente reforzó la inquietud de los vecinos.

Minutos después, el responsable de la obra presentó la documentación correspondiente y explicó que el retiro de las bancas obedecía a un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Monclova para rehabilitar y modernizar ese espacio público.

De acuerdo con la información proporcionada a los oficiales, las bancas antiguas serán sustituidas por nuevo mobiliario urbano con el objetivo de mejorar las condiciones de la plaza y brindar espacios recreativos más seguros y funcionales para las familias del sector.

Una vez corroborado que los trabajadores contaban con la autorización para ejecutar las labores, la Policía Municipal descartó la comisión de algún delito y dio por concluida la intervención sin personas detenidas.

Aunque el reporte resultó ser una falsa alarma, la corporación destacó la importancia de atender cada denuncia ciudadana para verificar los hechos y salvaguardar el patrimonio público.