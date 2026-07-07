Taxista Víctor Rodríguez resulta lesionado por compuerta metálica en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un taxista resultó lesionado luego de ser golpeado en la cabeza por una compuerta metálica que cayó de manera accidental mientras cargaba combustible en una gasolinera ubicada sobre el bulevar Harold R. Pape, en el cruce con la avenida Industrial.

El accidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas de este martes. La víctima fue identificada como Víctor Rodríguez González, de 45 años, conductor del taxi económico 55 de la línea Radio Taxímetros Monclova.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador esperaba ser atendido en una de las bombas despachadoras cuando una pesada compuerta de acero, perteneciente a un estante instalado en el área, se desprendió repentinamente y lo impactó directamente en la cabeza.

Tras el golpe, el conductor quedó aturdido y presentó evidentes molestias, por lo que empleados de la estación solicitaron el apoyo del Sistema Estatal de Emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria. Después de valorarlo, determinaron su traslado a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica para descartar lesiones internas derivadas del traumatismo.

Elementos de la Policía Municipal también arribaron a la estación de servicio para tomar conocimiento del incidente, recabar información y documentar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Los primeros informes señalaron que, pese a la fuerza del impacto, el taxista no presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida; sin embargo, permaneció bajo vigilancia médica mientras se realizaban las valoraciones clínicas correspondientes.