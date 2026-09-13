Taxista provoca accidente en Monclova

MONCLOVA, Coah. - Un taxista de 60 años ignoró la luz roja de un semáforo y provocó un accidente contra un automóvil particular, cuyo conductor resultó con algunos golpes, la noche de ayer en la zona centro.

El percance ocurrió sobre la avenida Constitución, en el cruce con la calle Jesús Barrera, donde Carlos, operador del taxi número económico 80, perteneciente al municipio de Ciudad Frontera, conducía un Nissan March hacia el norte.

Al llegar al cruce regulado por semáforo, el taxista continuó su marcha pese a que la señal le marcaba alto y se atravesó en la trayectoria de un Nissan Versa gris.

Eduardo, quien conducía el Versa, no logró evitar la colisión y terminó impactándose contra el vehículo de alquiler.

El choque ocasionó daños severos en la parte frontal del automóvil particular, además de activar las bolsas de aire, por lo que quedó prácticamente inservible.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al sitio para brindar atención. Eduardo fue valorado debido a los golpes que presentó, pero los socorristas determinaron que no requería traslado hospitalario y permaneció en el lugar.

Carlos rechazó la atención médica y aseguró encontrarse en buenas condiciones.

Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance y realizaron las diligencias correspondientes para establecer responsabilidades.

Debido a que las unidades quedaron obstruyendo parcialmente la circulación, fue necesaria la intervención de una grúa para retirarlas de la avenida Constitución.

El taxista permaneció momentáneamente asegurado por los agentes mientras se determinaba la responsabilidad del accidente.

Finalmente, ambos conductores llegaron a un acuerdo para cubrir los daños mediante sus respectivas compañías aseguradoras, por lo que el conflicto quedó solucionado en el lugar.