Choque en Monclova 2 mujeres Involucradas

MONCLOVA, COAH.- Una conductora que le invadió carril a un automóvil provocó un accidente vial sobre el bulevar Harold R. Pape, y causó daños materiales significativos en los vehículos involucrados, sin que se registraran personas lesionadas. El incidente ocurrió este miércoles alrededor de las 12:20 horas, en el cruce con la calle Ecuador, en la colonia Guadalupe.

La responsable del accidente fue identificada como Teresa Paro Ruiz, de 60 años, quien manejaba una camioneta Dodge Journey de color guinda.

Según el reporte preliminar de los oficiales, la mujer, quien circulaba en dirección norte por la principal arteria de la ciudad, invadió el carril de un Toyota Yaris color naranja, modelo reciente, conducido por Gabriela Reza, de 39 años, quien se desplazaba en la misma dirección. La colisión ocurrió en el costado derecho del Toyota, provocando daños considerables en ambos vehículos.

Tras el impacto, ambas conductoras se detuvieron y orillaron sus vehículos. Inmediatamente, solicitaron la presencia de los elementos de Control de Accidentes, quienes llegaron al lugar para tomar conocimiento del hecho y realizar el peritaje correspondiente. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, aunque el choque dejó daños materiales importantes.

Ambas mujeres acordaron involucrar a sus aseguradoras para determinar la responsabilidad y llegar a un acuerdo sobre los costos de los daños causados por el accidente.