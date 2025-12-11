Detienen a dos hombres cuando robaban cableado y amenazaron a policías en Rieles del Valle

FRONTERA, COAH.— Lo que inició como un presunto robo de cableado terminó en una detención doble y un operativo policiaco en el fraccionamiento Rieles del Valle, donde dos hombres fueron asegurados luego de agredir verbalmente a oficiales y tratar de huir a bordo de un vehículo compacto.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este jueves, alrededor de las 00:20 horas, cuando elementos de la Dirección de Seguridad Pública realizaban un rondín de prevención y vigilancia en la zona. Fue entonces cuando detectaron un Chevrolet Spark color verde estacionado de forma sospechosa y a dos masculinos manipulando cableado cerca de un poste.

Al marcarles el alto, los sujetos hicieron caso omiso y avanzaron unos metros más antes de descender de la unidad. De inmediato comenzaron a amenazar a los oficiales con insultos, actitud que obligó a los policías a someterlos para evitar una confrontación mayor.

Los detenidos

Los detenidos fueron identificados como Uriel Everardo Lara Gómez, de 41 años, vecino de la colonia San Miguel, y Carlos Alberto Mireles Recio, de 29 años, mejor conocido como "Gori". Ambos quedaron asegurados por el motivo de amenazas a oficiales.

El vehículo fue internado en el corralón municipal, mientras que los dos sujetos fueron trasladados al Departamento de Seguridad Pública y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación legal.

Reacciones de la comunidad

Vecinos del sector denunciaron que el robo de cableado se ha vuelto recurrente y esperan que estas detenciones sirvan para frenar la ola de afectaciones que han sufrido en los últimos meses.