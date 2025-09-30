Conductora impactada por militar en Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAH.– Lo que parecía una salida tranquila del trabajo terminó siendo una pesadilla para una mujer que fue impactada por un alcoholizado elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional, justo frente al 105 Batallón de Infantería, sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari.

La afectada fue identificada como Ángela Ornelas, conductora de un Mazda negro que circulaba en dirección a su domicilio cuando fue impactada por una camioneta Chevrolet Silverado gris, cuyo conductor realizó una mala maniobra para estacionarse y terminó chocando la parte trasera de su vehículo.

Ángela relató que los tripulantes —tres elementos castrenses— descendieron del vehículo en evidente estado de ebriedad, sin mostrar intención de dialogar ni hacerse responsables del incidente.

Por el contrario, uno de ellos presuntamente la amenazó cuando ella intentó exigir una solución.

Ante la actitud hostil, la afectada solicitó apoyo de las autoridades. Al sitio arribaron oficiales de la Policía Municipal de Frontera, pero los militares tampoco se calmaron: comenzaron a discutir e incluso grabaron con sus celulares, intentando evadir cualquier responsabilidad mientras se enfrentaban verbalmente con los agentes.

La tensión se prolongó durante varios minutos en la vía pública. Tras diálogo y presión de los oficiales, finalmente se llegó a un acuerdo debido a que los daños no fueron mayores, aunque el comportamiento de los involucrados dejó un mal sabor de boca entre los presentes, principalmente, en la conductora afectada.

La víctima lamentó que quienes deberían dar el ejemplo actúen de forma prepotente y agresiva, más aún cuando el incidente ocurrió prácticamente afuera de su propio cuartel.