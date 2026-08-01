Feminicidio de Valeria Márquez: orden de 'El R1' conmociona a México

¿Quién era Valeria Márquez, la joven asesinada por órdenes de 'El R1'? Esto se sabe del caso

El caso del feminicidio de Valeria Márquez ha conmocionado a la opinión pública luego de que las autoridades federales confirmaran que la orden para cometer el crimen provino de un presunto líder delictivo conocido como 'R1'. La joven, quien contaba con una creciente presencia en plataformas digitales, fue víctima de un ataque directo que movilizó a las instituciones de seguridad.

Trayectoria e impacto en redes sociales

Valeria Márquez era una joven modelo e influencer mexicana que comenzaba a consolidar una destacada carrera en el mundo digital y de la moda. A través de sus perfiles en redes sociales, compartía contenido enfocado en:

- Estilo de vida y moda: Colaboraciones con marcas locales, sesiones fotográficas y tendencias de vestuario.

- Belleza y cuidado personal: Consejos de maquillaje, rutinas de ejercicio y viajes.

- Crecimiento de audiencia: Su carisma e interacción constante le permitieron acumular miles de seguidores, posicionándose como una figura emergente entre la comunidad juvenil.

Avances en las investigaciones del caso

Tras los hechos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, desplegó labores de inteligencia e investigación de campo para esclarecer el móvil del homicidio.

Las indagatorias permitieron identificar la línea de mando detrás del crimen, señalando a 'R1' —identificado como generador de violencia en la región— como el autor intelectual que ordenó la agresión a través de células operativas bajo su mando.

Exigencia de justicia

El feminicidio de Valeria generó una oleada de indignación entre sus seguidores, amigos y organizaciones sociales, quienes han utilizado las plataformas digitales para exigir que el crimen no quede impune. Las autoridades mantienen operativos activos en coordinación con las fiscalías correspondientes para dar con el paradero de los ejecutores materiales e intelectuales.