Alarma en Monclova: Gato muerto causa preocupación en Cañada Sur

MONCLOVA, COAH.- Lo que inicialmente generó preocupación entre vecinos de la colonia Cañada Sur y provocó la movilización de la Policía Municipal terminó por tratarse de una situación relacionada con un animal sin vida.

El reporte se recibió la noche de ayer, luego de que habitantes de la calle Chihuahua, casi en el cruce con Adelitas y el Callejón del Rastro, alertaran sobre fuertes olores nauseabundos que aparentemente provenían de una camioneta estacionada frente a un domicilio.

Ante la posibilidad de que se tratara de alguna situación de riesgo, los oficiales acudieron al sector para revisar el vehículo, una Nissan Tundra de color guinda, de la cual se percibían los malos olores.

Acciones de la autoridad

Durante las indagatorias, un vecino identificado como Erineo Martínez explicó a los uniformados que el olor provenía de un gato propiedad de una habitante del sector, el cual había muerto desde el pasado martes.

Una vez que los policías confirmaron que no se trataba de un hecho violento, descartaron cualquier situación de riesgo y se retiraron del lugar, dando por concluida la movilización.