Choque en Los Pinos deja un lesionado

MONCLOVA, COAH.- Un conductor lesionado y daños materiales de consideración fue el saldo de un choque registrado la tarde de este jueves en calles de la colonia Los Pinos, donde la falta de precaución al llegar a un cruce provocó que dos automóviles colisionaran.

El accidente ocurrió alrededor de las 15:30 horas en la intersección de las calles Oaxaca y Guanajuato, donde Rosa Medrano conducía un Chevrolet Spark rojo sobre la primera vialidad.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Al llegar al cruce, la conductora presuntamente no realizó el alto correspondiente y se atravesó al paso de un Chevrolet Beat blanco, manejado por Sandro Salazar, quien no pudo evitar el impacto.

Tras la colisión, Sandro resultó lesionado, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo a un hospital para su valoración médica.

Acciones de la autoridad

Por su parte, oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje para establecer cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades. Una grúa retiró los vehículos y los trasladó a un corralón.

Finalmente, los involucrados buscarían llegar a un acuerdo mediante sus respectivas aseguradoras en las instalaciones de la Comandancia Municipal, con la intención de cubrir los daños y evitar que el caso fuera turnado al Ministerio Público.