Derriban a motociclista camino al trabajo

DE LA NOTA:

MONCLOVA, COAH.- A una cuadra de llegar a su trabajo, una joven motociclista fue embestida por un automóvil cuyo conductor salió de la calle Río Nazas y se atravesó en su camino cuando circulaba por la avenida Constitución.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas de este jueves, cuando Kimberly, de 21 años, se dirigía a una farmacia Guadalajara para cubrir su turno nocturno.

La joven avanzaba por la avenida Constitución a bordo de su motocicleta cuando, al llegar al cruce con Río Nazas, fue impactada por un Suzuki Ignis rojo que salió de dicha calle. El conductor, un joven, manifestó que no alcanzó a verla, por lo que terminó derribándola.

Tras el golpe, Kimberly cayó sobre el pavimento y sufrió diversas contusiones. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle los primeros auxilios y, aunque sus lesiones no fueron consideradas de gravedad, la trasladaron a la Clínica 7 del IMSS para una valoración médica.

Respuesta de las autoridades

Elementos de la Policía Municipal abanderaron el área para prevenir otro accidente, mientras oficiales de Control de Accidentes se hicieron cargo del peritaje y las diligencias correspondientes.

El conductor del Suzuki fue llevado a la Comandancia Municipal, donde tendría que responder por los daños y las lesiones ocasionadas a la joven trabajadora.