Vuelven a nacer tras brutal choque en bulevar Santa Cecilia; hay tres heridos

MONCLOVA, COAH.— Tres personas lesionadas, entre ellas una menor de edad, fue el saldo de un aparatoso accidente protagonizado por un automóvil deportivo que se impactó contra la caja de un camión de carga tras perder el control por presunto exceso de velocidad, durante los primeros minutos de este sábado.

El percance se registró alrededor de las 01:00 horas sobre el bulevar Santa Cecilia, a la altura de la colonia Libertad, lo que generó la rápida movilización de cuerpos de rescate y corporaciones policiacas.

De acuerdo con el informe preliminar, Jesús Oziel Méndez Torres, de 24 años, vecino de la colonia Libertad Poniente, conducía un Ford Mustang color guinda, modelo 2016, cuando al desplazarse a alta velocidad perdió el control del volante. El vehículo brincó el camellón central e invadió los carriles contrarios.

El accidente ocurrió en el bulevar Santa Cecilia

En esa maniobra terminó estrellándose contra la caja de un camión de carga marca Kingwood color blanco, modelo 2018, manejado por José Alberto Reveles Marruvo, de 49 años, originario de Delicias, Chihuahua.

Tras el fuerte impacto, el auto deportivo quedó severamente dañado y con sus ocupantes atrapados. Entre los lesionados se encuentra Jimena "N", de 17 años, quien quedó prensada dentro de la unidad al viajar en los asientos traseros del coche, así como el copiloto Valdemar Méndez Cervantes, de 42 años.

Paramédicos de la Cruz Roja y del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas, junto con elementos de Bomberos de Castaños, trabajaron en el sitio para liberar y estabilizar a los heridos, mientras policías municipales abanderaron la zona para prevenir otro percance.

Los heridos fueron trasladados a la Clínica 7 del IMSS

Los tres tripulantes fueron trasladados de emergencia a la Clínica 7 del IMSS en Monclova, donde quedaron bajo atención médica especializada. Su estado de salud fue reportado como delicado, pero fuera de peligro.

Peritos de Control de Accidentes establecieron de manera preliminar que el exceso de velocidad fue el factor determinante, ya que el conductor perdió el control, cruzó al sentido opuesto, chocó contra el camión y terminó nuevamente en los carriles originales. Una grúa remolcó los restos del vehículo al corralón para continuar con las diligencias.