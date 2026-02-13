Detienen a hombre por robo en Frontera

FRONTERA, COAH.— Un hombre conocido con el apodo de "El Gocho" fue detenido y consignado ante el Ministerio Público por los delitos de robo, daños y lesiones, luego de ser sorprendido dentro de un domicilio y presuntamente agredir a policías durante su aseguramiento.

El detenido fue identificado como José Andrés Reyes Rivas, quien fue capturado la tarde del jueves tras una movilización de elementos de Seguridad Pública Municipal en la colonia Regidores.

El reporte se originó por un robo en proceso en una vivienda ubicada cerca del Libramiento. Al arribar, los oficiales encontraron al sospechoso dentro de la propiedad, donde —según el informe— ya había causado destrozos y tomado diversos objetos.

Cuando los uniformados intentaron detenerlo, el individuo opuso resistencia y lanzó golpes, provocando lesiones a los agentes durante el forcejeo. Finalmente fue controlado y esposado para evitar que continuara la agresión.

Posteriormente fue trasladado a las celdas municipales y más tarde quedó a disposición de la autoridad ministerial, donde se integró la carpeta de investigación correspondiente.