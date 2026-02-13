Hombre de 51 años es agredido en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una violenta agresión en plena vía pública dejó a un hombre de 51 años hospitalizado la noche del jueves en la colonia Margarito Silva, luego de ser golpeado por varios sujetos que lograron escapar antes de la llegada de las autoridades.

El lesionado fue identificado como Israel Luna Briones, quien presentó múltiples contusiones tras el ataque. Vecinos reportaron el hecho a los números de emergencia, lo que generó la movilización de corporaciones municipales y cuerpos de rescate en el sector oriente de la ciudad.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:00 horas, cuando la víctima caminaba hacia su domicilio sobre la calle Venustiano Carranza, a la altura del número 1909. De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, fue interceptado por varios individuos señalados como conflictivos en la zona.

Testigos indicaron que el hombre fue sorprendido y derribado, para después ser agredido por el grupo. Tras el ataque, los responsables huyeron entre las calles del sector, dejando al afectado tendido hasta que vecinos salieron a auxiliarlo.

Socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron al hospital, donde quedó bajo observación médica.

Elementos de la Policía Municipal realizaron recorridos de búsqueda en calles aledañas, aunque no se reportaron detenciones al cierre del informe. Habitantes de la colonia solicitaron mayor presencia preventiva, ante el temor de que se repitan este tipo de agresiones nocturnas.