Detienen a ladrón en Monclova tras recibir descarga eléctrica

MONCLOVA, COAH.— Un presunto ladrón terminó lesionado y bajo arresto luego de ser sorprendido dentro de una vivienda cuando aparentemente sustraía cableado eléctrico y herramientas, durante la tarde del viernes en la colonia Aguilar.

De acuerdo con el reporte policiaco, el propietario del inmueble, identificado como Francisco Román, llegó a su domicilio y detectó movimientos extraños en el interior. Al revisar, encontró a un sujeto que ya había retirado parte de la instalación eléctrica y se disponía a llevarse diversas herramientas.

El presunto responsable fue identificado como Christian Saldaña Flores, de 24 años. Según los primeros datos, al manipular cables aún energizados recibió una fuerte descarga eléctrica que lo dejó aturdido por varios minutos, lo que impidió que escapara del lugar.

El dueño de la vivienda logró controlarlo y solicitó apoyo a los números de emergencia, generando la movilización de elementos de la Policía Preventiva Municipal, quienes arribaron para realizar la detención formal.

Tras ser asegurado, el individuo fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica por el delito de robo y los daños ocasionados.