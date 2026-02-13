Detienen a hombre en Frontera por robos a tiendas

FRONTERA, COAH.— La cadena de robos a tiendas de conveniencia registrada en la Región Centro fue frenada con la detención de un presunto asaltante, identificado como Jesús Ríos Rodríguez, alias "El Kiri", señalado como probable responsable de múltiples atracos cometidos en establecimientos de Monclova y Frontera.

La captura se realizó la tarde del viernes, cuando elementos del Departamento de Seguridad Pública Municipal desplegaron un operativo en una tienda ubicada en la colonia Diana Laura, en el municipio de Frontera, donde el sospechoso intentó cometer otro asalto.

De acuerdo con el reporte oficial, el individuo ya había atracado ese mismo negocio un día antes. Al regresar presuntamente para repetir la acción, fue detectado por los uniformados, quienes lograron interceptarlo antes de que huyera y procedieron con su aseguramiento.

El detenido, con domicilio en la colonia Mezquital del Valle de Monclova, fue trasladado a los separos municipales y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público, donde se abrió la carpeta de investigación correspondiente.

Autoridades indicaron que, tras su arresto, fue relacionado con al menos siete robos cometidos bajo un patrón similar en diversas tiendas de conveniencia de la región, hechos que ya habían sido denunciados por encargados y empleados de los comercios afectados.

Con esta detención, la corporación municipal informó que se busca reducir la incidencia de asaltos en este tipo de negocios y reforzar la vigilancia en zonas comerciales.