Volcadura de Aveo en Monclova: conductor salió ileso del accidente

MONCLOVA, COAH.– Una aparatosa volcadura registrada la mañana de ayer sobre la avenida Constitución, al norte de la ciudad, movilizó a cuerpos de seguridad luego de que un automóvil terminara con las llantas hacia arriba tras perder el control a la altura de la calle Campesinos Unidos.

El accidente ocurrió por exceso de velocidad en la avenida Constitución.

El percance ocurrió cuando el conductor de un automóvil Chevrolet Aveo color gris circulaba por dicha vialidad y, presuntamente debido al exceso de velocidad, perdió el control del volante.

En cuestión de segundos, la unidad salió de su trayectoria y terminó volcada sobre el pavimento, generando una escena que alertó a los automovilistas que transitaban por el lugar.

A pesar de la magnitud del accidente, el conductor logró salir por su propio pie del interior del vehículo y, de manera sorprendente, no presentó lesiones de consideración.

Cuerpos de seguridad acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente.

Personas que presenciaron el hecho dieron aviso a los números de emergencia, lo que provocó la movilización de elementos del Departamento de Control de Accidentes.

Al arribar al sitio, los oficiales procedieron a acordonar el área para evitar otro percance mientras realizaban las diligencias correspondientes y el peritaje preliminar.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el exceso de velocidad habría sido el factor principal que provocó la volcadura del automóvil.

El vehículo volcado fue retirado y el conductor enfrentará sanciones administrativas.

La unidad resultó con severos daños materiales y posteriormente fue retirada con apoyo de una grúa para ser trasladada al corralón municipal.

En tanto, el conductor fue llevado a las instalaciones de Seguridad Pública, donde se determinarían las sanciones administrativas correspondientes por las infracciones derivadas del accidente.

El percance ocasionó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo y liberar la vialidad.