Luis Daniel provoca accidente en colonia Guadalupe de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte estruendo rompió el silencio de la medianoche y puso en alerta a vecinos de la colonia Guadalupe, luego que dos vehículos protagonizaran un aparatoso choque en el cruce de las calles Panamá y Ecuador, dejando como saldo cuantiosos daños materiales, aunque por fortuna sin personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el percance se registró cuando el conductor de un automóvil KIA en color negro, identificado como Luis Daniel, salía del estacionamiento de una tienda ubicada de conveniencia.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según el informe preliminar, el automovilista habría realizado la maniobra sin las debidas precauciones, incorporándose intempestivamente a la vía de circulación.

Fue en ese momento cuando el KIA terminó por invadir la trayectoria de un Chevrolet Cavalier gris que avanzaba con preferencia sobre la zona. El segundo vehículo era conducido por Bruno Gael, quien circulaba por la calle Ecuador y al incorporarse hacia Panamá fue sorprendido por la repentina maniobra del otro automóvil, sin tener oportunidad de evitar el impacto.

El choque fue seco y violento. Tras la colisión, ambas unidades quedaron detenidas en medio del cruce, con severos daños visibles en defensas, salpicaderas y carrocería.

Acciones de la autoridad

El estruendo generó alarma entre habitantes del sector, quienes de inmediato reportaron el accidente a los números de emergencia.

Minutos más tarde arribaron elementos de Seguridad Pública y de Control de Accidentes, quienes procedieron a asegurar el área y comenzar con el levantamiento del peritaje correspondiente.

Los oficiales dialogaron con ambos conductores mientras analizaban la posición final de los vehículos para establecer la mecánica del percance y determinar responsabilidades.

Pese a la magnitud del choque, ninguno de los involucrados resultó lesionado, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.

Debido a los daños materiales, las autoridades solicitaron el apoyo de una grúa para retirar las unidades siniestradas y trasladarlas al corralón municipal. En tanto, los conductores permanecieron en el sitio realizando llamadas a sus respectivas aseguradoras para iniciar el proceso de valuación y cobertura de daños.