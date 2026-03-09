Se agarra parientes del 'chongo'

Vecinos alertaron a las autoridades al escuchar gritos y disturbios provenientes de la vivienda. JAIME GUERRERO

MONCLOVA, COAH.— Una intensa movilización de elementos de Seguridad Pública Municipal se registró la tarde de ayer en la colonia San Francisco, luego de que vecinos reportaran una riña familiar en un domicilio ubicado sobre la calle Eulalio Gutiérrez.

De acuerdo con los primeros reportes, el conflicto se originó entre integrantes de una misma familia, quienes tras una discusión comenzaron a agredirse físicamente tanto dentro como fuera de la vivienda, generando alarma entre los habitantes del sector.

Los gritos y el escándalo alertaron a los vecinos, quienes de inmediato solicitaron la presencia de las autoridades a través del Sistema Estatal de Emergencias.

En cuestión de minutos, varias unidades de la Policía Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento de la situación y tratar de restablecer el orden. A su llegada, los oficiales encontraron a varias personas alteradas, presuntamente involucradas en la confrontación, aunque para ese momento la riña ya había disminuido.

Los agentes intentaron dialogar con los participantes y con los moradores del domicilio para conocer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades. Sin embargo, tanto los presuntos agresores como los afectados se negaron a presentar una denuncia formal o a proceder legalmente.

Debido a la falta de señalamientos y a la negativa de los involucrados para continuar con el proceso, los elementos policiacos únicamente realizaron labores de mediación y exhortaron a los presentes a evitar nuevos actos de violencia que pudieran poner en riesgo la integridad de quienes habitan el lugar.

Tras varios minutos de presencia policiaca y al confirmarse que la situación se encontraba bajo control, las unidades municipales se retiraron del sitio sin que se realizaran detenciones.

Vecinos del sector expresaron su preocupación por este tipo de conflictos domésticos, señalando que en ocasiones escalan rápidamente y terminan por alterar la tranquilidad de la colonia.