MONCLOVA, Coah. - Las prisas por presuntamente llegar al área de urgencias de la Clínica 7 del IMSS le jugaron una mala pasada a un automovilista, quien dejó su vehículo estacionado sin las debidas precauciones y terminó provocando un accidente sin siquiera estar al volante.

El curioso percance ocurrió alrededor de las 13:30 horas de este jueves, sobre la calle Guatemala, en su cruce con Mérida, en la colonia Guadalupe, donde testigos observaron cómo un Volkswagen Vento negro, con placas FGZ-069-C, comenzó a desplazarse sin conductor.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con las versiones recabadas en el lugar, un hombre descendió del automóvil y se dirigió presuntamente hacia el área de urgencias de la Clínica 7 del Seguro Social. Sin embargo, aparentemente no aseguró correctamente la unidad, ya que habría quedado sin el freno de estacionamiento o sin la transmisión debidamente colocada, lo que provocó que comenzara a avanzar sin control.

En su recorrido, el Vento se estrelló contra un KIA Rio gris que se encontraba estacionado sobre la calle Guatemala, propiedad de Perla Rodríguez. El impacto no detuvo su marcha y el vehículo continuó hasta terminar trepado sobre el cordón de concreto del estacionamiento del Hotel Holiday Inn.

Acciones de la autoridad

La escena llamó la atención de quienes se encontraban en el sector, quienes solicitaron la presencia de las autoridades al observar que el automóvil avanzaba por sí solo, en una situación que parecía sacada de una película. Elementos de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento y lograron contactar a la propietaria del KIA Rio afectado; sin embargo, no fue posible localizar al responsable del Volkswagen Vento.

Finalmente, la unidad fue asegurada y retirada mediante una grúa, quedando bajo resguardo hasta que su propietario se presente a reclamarla y responda por los daños ocasionados.