MONCLOVA, COAH.- Con toda la tranquilidad del mundo, dos sujetos encapuchados prácticamente anunciaron que iban a cometer un asalto antes de apoderarse de mercancía de una tienda de conveniencia en la colonia Ampliación Las Misiones. Y como la empleada les informó que no había dinero en las cajas, los delincuentes cambiaron de objetivo: se dirigieron a los enfriadores y cargaron con cerveza.

El peculiar atraco ocurrió cerca de las 20:00 horas en el establecimiento ubicado sobre la calle Fátima, en su cruce con San Antonio, donde los dos individuos, vestidos completamente de negro y con el rostro cubierto, ingresaron para intimidar a las trabajadoras.

¿Cómo ocurrió el asalto?

De acuerdo con la información recabada, los sujetos le hicieron saber a la empleada que iban a asaltar el negocio, casi como si estuvieran solicitando permiso para llevarse algo. Lucero "N", una de las trabajadoras, les respondió que no había dinero en las cajas registradoras.

Ante la falta de efectivo, los individuos decidieron buscar su propio botín y se dirigieron directamente a los enfriadores, de donde tomaron dos paquetes de 12 cervezas cada uno. También se apoderaron de frituras y cacahuates antes de abandonar el establecimiento.

Reacción de las empleadas

Los presuntos responsables escaparon por las calles aledañas, mientras una de las empleadas salió detrás de ellos con la intención de alcanzarlos, aunque finalmente los perdió de vista. La situación dejó a Carmen, otra de las trabajadoras, con una fuerte crisis nerviosa debido al temor que le provocó el atraco, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al establecimiento para brindarle los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron a la Clínica 86 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica.

Acciones de la Policía Municipal

Por su parte, elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y desplegaron un operativo de búsqueda por las calles cercanas, aunque los responsables no fueron localizados. Así, los delincuentes se fueron con cerveza y botanas, luego de descubrir que en las cajas no había dinero, mientras las empleadas tuvieron que enfrentar el susto que les dejó el atraco.