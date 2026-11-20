RAMOS ARIZPE, Coah.- El cansancio terminó por imponerse durante el trayecto de un operador de tráiler que viajaba desde Silao, Guanajuato, con destino al municipio de San Buenaventura y que acabó volcando sobre la carretera federal 57, luego de quedarse dormido al volante.

El accidente se registró alrededor de las 07:00 horas, a la altura del kilómetro 95, cerca de la ex Hacienda de Guadalupe, donde la pesada unidad salió del camino y terminó recostada sobre uno de sus costados.

El conductor fue identificado como Pablo Antonio Ortiz Villalobos, de 36 años, vecino de la colonia Libertad, en el municipio de Castaños, quien transportaba una carga de corcholatas de plástico en un tráiler blanco.

De acuerdo con su versión, durante el recorrido el sueño lo venció y, al intentar frenar, perdió el control de la unidad, que terminó fuera de la carpeta asfáltica. El percance le provocó diversas lesiones, principalmente en la cabeza.

Automovilistas que pasaban por el lugar se detuvieron para auxiliarlo y solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia. Minutos después, paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle los primeros auxilios y, debido a las lesiones que presentaba, lo trasladaron a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Monclova, para recibir atención médica.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, se hicieron cargo de tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias de la volcadura.

La pesada unidad terminó con cuantiosos daños materiales, mientras que el operador quedó bajo atención médica.