MONCLOVA, Coah.- El estruendo de una explosión dentro de una vivienda provocó momentos de angustia entre los integrantes de una familia de la colonia Loma Linda, luego de que una secadora de gas estallara presuntamente a consecuencia de una fuga y la acumulación del combustible.

El incidente ocurrió durante la noche de este miércoles en un domicilio marcado con el número 1043 de la avenida Sidermex, en su cruce con la calle La Fe, donde los habitantes detectaron una situación de riesgo relacionada con una fuga de gas.

Ante el temor de que pudiera registrarse otro estallido, Omar, padre del residente de la vivienda, decidió solicitar ayuda a través del número de emergencias 911, informando que una explosión había ocurrido en el inmueble y que todavía se escuchaba el escape de gas.

Acciones de la autoridad

El reporte generó la movilización de elementos de Bomberos de Monclova, quienes llegaron para revisar las instalaciones, controlar la fuga y realizar las maniobras necesarias para eliminar cualquier riesgo de una nueva explosión.

Elementos de Seguridad Pública también acudieron para tomar conocimiento de lo sucedido y apoyar durante las labores de emergencia.

Impacto en la comunidad

Por fortuna, el incidente no dejó personas lesionadas y todo quedó en daños materiales y el fuerte susto que se llevaron los habitantes, quienes vieron interrumpida la tranquilidad de su hogar por el estallido.

La intervención de los bomberos permitió controlar la situación y descartar mayores peligros para la familia y los vecinos del sector.