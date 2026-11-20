FRONTERA, Coah.- La noche de este jueves se registró una movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas en el ejido La Cruz, luego de que un hombre de 58 años fuera localizado sin vida en el patio de su domicilio.

El fallecido fue identificado como Pedro Tovar Dávila, trabajador de una conocida empresa refresquera de la localidad, quien fue encontrado por su cuñado, Leonardo, en una vivienda ubicada en la calle Matías Nájera, marcada con el número 158.

De acuerdo con el testimonio proporcionado a las autoridades, alrededor de las 18:00 horas ambos se encontraban conviviendo y consumiendo bebidas alcohólicas. Durante ese tiempo, Pedro pidió prestado el teléfono de su cuñado para comunicarse con su esposa, de quien se encontraba separado.

Después de realizar la llamada, devolvió el aparato y Leonardo ingresó al domicilio y, minutos más tarde, al salir nuevamente al patio, se percató de que algo ocurría con su familiar. Al ver que Pedro había usado una varilla y un cable para acabar con su vida, intentó auxiliarlo quitándolo del lugar y pidió ayuda al Sistema Estatal de Emergencias.

Paramédicos del cuerpo de Bomberos se movilizaron hasta el inmueble; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Acciones de la autoridad

Tras conocerse el fallecimiento, elementos de la Policía Municipal acudieron para resguardar el área, mientras que los detectives de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.

Los agentes ministeriales recabaron entrevistas con los familiares, en tanto que los peritos llevaron a cabo el procesamiento del lugar y la recolección de indicios.

Impacto en la comunidad

Finalmente, se solicitó la intervención de una funeraria para el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense, donde se realizarían los procedimientos legales correspondientes, mientras que sus familiares no daban crédito a la tragedia.