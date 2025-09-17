Motociclista resulta herido tras ser embestido en camino rural de Ocampo.

OCAMPO, COAH.- Un hombre que viajaba a bordo de una cuatrimoto terminó hospitalizado luego de ser embestido en el camino de la Herradura, que conduce de Ocampo hacia Cuatro Ciénegas, antes de llegar al Cañón.

El accidente ocurrió la tarde de ayer y generó la movilización de elementos de Seguridad Pública, quienes bajo el mando del comandante Richards Estrada Picena llegaron al sitio tras recibir el reporte ciudadano.

Al arribar, encontraron la cuatrimoto color rojo hecha pedazos y a su conductor tendido a un costado de la terracería con visibles lesiones.

De inmediato los uniformados le brindaron los primeros auxilios y solicitaron el apoyo de Protección Civil, cuyos paramédicos estabilizaron al afectado antes de trasladarlo a un hospital de la región.

Testigos señalaron que la víctima fue impactada por una camioneta Chevrolet, cuyo conductor, identificado solo como José, decidió huir del lugar para evadir responsabilidades.

La camioneta fue localizada abandonada a unos tres kilómetros de distancia, lo que permitió a las autoridades asegurarla como evidencia dentro de la carpeta de investigación. Tanto la unidad motriz como la cuatrimoto quedaron bajo resguardo oficial en lo que se deslindan responsabilidades.

Este percance encendió la alarma entre vecinos y viajeros habituales de la zona, quienes piden mayor vigilancia en los caminos rurales debido a que se han convertido en escenario de accidentes provocados por la imprudencia de algunos conductores.