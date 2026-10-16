Vuelcan paisanos; un muerto, tres heridos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Una persona perdió la vida y otras tres resultaron lesionadas tras la volcadura de una camioneta en la que viajaba una familia de paisanos, registrada la mañana de este viernes sobre la carretera federal 57, cerca de la antigua Ex Hacienda Plan de Guadalupe.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:00 horas, cuando los ocupantes viajaban en una camioneta Ford Titanium con placas RWR-089 del estado de Oklahoma, Estados Unidos. Por causas que aún deberán esclarecerse, el conductor perdió el control y la unidad terminó volcada a un costado de la carretera.

Detalles del accidente

Automovilistas que presenciaron el percance detuvieron su marcha para auxiliar a los afectados y solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911.

De acuerdo con los primeros reportes, durante la volcadura algunos de los ocupantes habrían salido proyectados de la camioneta, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron para tomar conocimiento de los hechos y resguardar la zona, mientras que los lesionados recibieron atención prehospitalaria para su posterior traslado a un hospital.

Intervención de las autoridades

Durante las labores de auxilio se confirmó el fallecimiento de una persona, por lo que se solicitó la presencia de las autoridades ministeriales para realizar las diligencias correspondientes.

Personal de la Fiscalía General del Estado se encargaría de dar fe del deceso, establecer la identidad de la víctima y ordenar el traslado del cuerpo al anfiteatro.

Hasta el momento, no se habían proporcionado detalles sobre el estado de salud de los tres lesionados ni sobre las causas que originaron la volcadura. Las autoridades realizarán los peritajes para esclarecer cómo ocurrió el accidente.