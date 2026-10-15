Delincuente asalta tienda de conveniencia en Monclova y se lleva solo 200 pesos

MONCLOVA, Coah. - Un solitario delincuente perpetró un asalto en una tienda de conveniencia de la colonia Villas del Norte, donde obtuvo apenas 200 pesos luego de amenazar a los empleados y exigirles el dinero de las ventas durante la mañana de este jueves.

El atraco fue reportado alrededor de las 06:00 horas, cuando el encargado del establecimiento, ubicado sobre la calle San Juan, en el sector del bulevar Villas del Norte, activó el botón de pánico y solicitó apoyo a través del sistema de emergencias 911.

De acuerdo con los trabajadores, un joven de complexión delgada y estatura media ingresó al negocio vestido completamente de negro, con el rostro cubierto, una mochila y una cachucha azul. El sujeto se dirigió directamente al área de mostradores, donde exigió que le entregaran el efectivo de las ventas. Sin embargo, debido a que los empleados ya habían realizado el corte de caja, únicamente tenían alrededor de 200 pesos disponibles.

Al no encontrar más dinero, el asaltante tomó el efectivo y salió corriendo del establecimiento para perderse entre las calles aledañas, sin que los trabajadores pudieran detenerlo.

La activación del botón de pánico provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal, detectives de la Agencia de Investigación Criminal y efectivos del Grupo de Reacción Centro, quienes acudieron al establecimiento para recabar información sobre el responsable. Pese al despliegue de las corporaciones, no se logró ubicar al presunto asaltante, por lo que las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y orientaron a los empleados para que acudieran ante el Ministerio Público a formalizar la denuncia correspondiente.