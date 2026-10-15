Motociclista resulta lesionado en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Un motociclista resultó lesionado luego de que el conductor de un automóvil presuntamente le cerrara el paso al intentar ingresar al estacionamiento de una tienda de conveniencia, en calles de la colonia El Pueblo.

El accidente ocurrió la tarde de este jueves en el cruce de la calle Jiménez con la calle 2 de Abril, donde Ander Méndez conducía un Volkswagen Jetta blanco y, al llegar a la intersección, intentó girar hacia el estacionamiento del establecimiento.

Sin embargo, durante la maniobra no advirtió que en sentido contrario circulaba José Carmona, de 52 años, a bordo de una motoneta naranja con negro, quien transitaba por su vía libre y no logró evitar el impacto contra el automóvil.

Tras la colisión, el conductor de la motoneta resultó lesionado, por lo que testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y valorar su estado de salud. Afortunadamente, el motociclista no presentó lesiones de gravedad.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes también se presentaron para tomar conocimiento del percance, elaborar el peritaje correspondiente y establecer las circunstancias en las que ocurrió el choque.

Finalmente, los involucrados fueron trasladados a la jefatura, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños materiales ocasionados en el accidente.