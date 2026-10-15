Celos provocan ataque con machete

FRONTERA, COAH.- Un hombre de 30 años terminó hospitalizado y con estado de salud reservado, luego de ser atacado presuntamente con un machete por la expareja sentimental de su actual pareja, en hechos registrados la noche del miércoles en la colonia Jardines del Aeropuerto.

La agresión ocurrió sobre la calle Azares, hasta donde se movilizaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana tras recibir el reporte de una persona lesionada.

Al llegar, los socorristas auxiliaron a Felipe Cuevas, de 30 años, quien presentaba heridas de consideración, aparentemente producidas con un machete. De acuerdo con los primeros señalamientos, el presunto agresor sería la expareja de la mujer con quien actualmente mantiene una relación el afectado, y los celos habrían sido el motivo del ataque.

Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a Felipe, lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en Monclova, donde quedó bajo atención médica especializada.

A la llegada de las autoridades, el presunto responsable ya había escapado del lugar, por lo que no fue localizado en el sector durante la intervención inicial.

El estado de salud de Felipe Cuevas fue reportado como reservado, mientras que los hechos podrían ser investigados por las autoridades correspondientes para esclarecer la agresión y dar con el paradero del señalado.