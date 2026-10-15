Hombre recupera su motocicleta robada en Monclova

MONCLOVA, Coah. - Luego de sufrir el robo de su motocicleta durante la noche del miércoles, Juan Eduardo Palomo logró localizarla la mañana de este jueves cuando vio a un hombre circulando en ella por calles del fraccionamiento Monclova, lo que desató la movilización de las autoridades.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 08:35 horas, en el cruce de las calles Primero de Enero y Melquiades Ballesteros, donde inicialmente se reportó un supuesto accidente vial, luego de que testigos señalaran que el motociclista presuntamente había sido embestido por el propietario de la unidad.

Sin embargo, al arribar al lugar, oficiales del Departamento de Control de Accidentes dialogaron con Juan Eduardo Palomo, quien explicó que la noche anterior le habían robado una motocicleta marca Kurazai, modelo 2016, del exterior de su domicilio.

El afectado relató que, durante la mañana, reconoció su vehículo cuando vio a un hombre conduciéndolo, por lo que decidió seguirlo hasta darle alcance en el sector.

Al verse descubierto, el presunto responsable abandonó la motocicleta y escapó del lugar, lo que permitió al propietario recuperar su vehículo.

Tras verificar los datos de la unidad, las autoridades confirmaron, mediante el número de serie, que la motocicleta sí contaba con reporte de robo, corroborando así la versión del afectado.

Posteriormente, los oficiales brindaron apoyo para trasladar el vehículo hasta el domicilio de su propietario, mientras tomaban conocimiento de lo ocurrido.

Hasta el momento, no se informó sobre la identidad ni la ubicación del presunto responsable del robo.