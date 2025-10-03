Choque violento en San Buenaventura: Conductor inconsciente tras impacto

AN BUENAVENTURA, COAH.– La imprudencia al volante casi termina en tragedia durante la madrugada del viernes, cuando un alcoholizado conductor perdió el control de su vehículo y se estrelló de lleno contra un poste en la carretera estatal 34, en el tramo que conecta San Buenaventura con Estación Hermanas.

El accidente ocurrió alrededor de las 03:00 horas, en una curva conocida por su peligrosidad.

El conductor, identificado como Uriel Ochoa Rangel, de 42 años, se desplazaba a velocidad considerable cuando salió del camino y terminó impactándose violentamente contra una estructura fija a un costado de la vía.

El golpe fue tal que el conductor quedó inconsciente dentro de la camioneta, con múltiples heridas visibles. Vecinos de los alrededores escucharon el estruendo y dieron aviso a los números de emergencia, lo que permitió la rápida movilización de los cuerpos de rescate.

Paramédicos de Protección Civil de San Buenaventura atendieron al lesionado en el lugar, confirmando que presentaba policontusiones y requería traslado urgente.

El lesionado fue llevado a la Clínica 7 del IMSS en Monclova, donde permanece bajo observación médica para descartar afectaciones internas.

Elementos municipales acudieron al sitio para realizar el peritaje y ordenar el retiro del vehículo. Las primeras indagatorias apuntan al exceso de velocidad como la causa del percance.

Habituales usuarios de esa carretera han señalado en repetidas ocasiones lo riesgoso del tramo, sobre todo durante la noche, debido a la falta de iluminación y señalética adecuada.