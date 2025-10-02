Aparatoso Accidente Vial en Monclova Deja Daños Materiales en Cruce de Pedro Aranda y Altos Ibarra

MONCLOVA, COAH.- La mañana del jueves, alrededor de las 11:00 horas, un aparatoso accidente dejó daños materiales en pleno cruce de Pedro Aranda y Altos Ibarra del Centro, luego que un conductor no calculara bien su maniobra al echarse de reversa.

De acuerdo con los reportes, Daniel Josué Fierros López, de 31 años, al volante de una camioneta Nissan NP300 gris, intentó echarse en reversa, pero terminó estampándose contra un Ford Focus blanco. El fuerte golpe dejó fruncido por completo el cofre del vehículo afectado, propiedad de Mario Alberto Guevara Hernández, de 36 años.

El percance generó tensión en la zona y obligó a la movilización de oficiales de Control de Accidentes, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido y elaboraron el peritaje correspondiente.

Aunque el choque dejó severos daños materiales, por fortuna no se registraron personas lesionadas, y las unidades fueron retiradas minutos después para liberar la vialidad.