Choque entre camión y coche en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Alrededor de las siete de la tarde del jueves se registró un percance vial en el cruce de Tamaulipas y Zacatecas, luego de que un camión blanco, conducido por José Ángel Tovar Fabela, de 51 años, realizara una maniobra errónea.

De acuerdo con los reportes, el operador del camión dio vuelta sin la debida precaución y terminó dejando caer parte de la carrocería sobre un Chevrolet Equinox guinda, propiedad de Alfredo Vázquez Martínez, de 75 años, raspando la parte trasera del costado izquierdo.

El incidente generó la movilización de elementos de Control de Accidentes, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido y elaboraron el peritaje correspondiente.

Afortunadamente, el choque dejó únicamente daños materiales, sin personas lesionadas.