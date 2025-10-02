Choque entre Auto y Motocicleta en Coahuila: Motociclista Resulta con Golpes Leves

MONCLOVA, COAH.- Un accidente entre un Nissan Sentra azul y una motocicleta Vento T-3 se registró al mediodía de ayer sobre el bulevar San José y Laredo, generando movilización de las autoridades de Control de Accidentes.

De acuerdo con los reportes, Jesús Martín Sierra Maldonado, conductor del Sentra, al intentar avanzar con mayor velocidad en la vialidad terminó raspando su auto contra la motocicleta que circulaba a su costado, tripulada por Luis de Jesús Juárez Castillo.

El impacto ocasionó que el motociclista perdiera el equilibrio y terminara con golpes leves, aunque no fue necesario trasladarlo a un hospital. El percance dejó daños materiales y un breve congestionamiento vehicular en la zona.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos y elaboraron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.