Choque entre Nissan y Motocicleta en Monclova Moviliza a San José

MONCLOVA, COAH.- La tarde del jueves, un accidente de tránsito entre un Nissan Tsuru blanco y una motocicleta Italika DM-150 negra generó movilización en el cruce de Leona Vicario e Independencia en la colonia San José.

De acuerdo con el peritaje, el conductor del Tsuru, identificado como David Galván Guerrero, de 44 años, no logró frenar a tiempo y terminó chocando contra la motocicleta que tripulaba Issac 'N', de apenas 15 años.

El quinceañero resultó con molestias físicas derivadas del impacto, mientras que ambas unidades terminaron con serios daños materiales.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y coordinar las maniobras necesarias para retirar los vehículos de la zona.