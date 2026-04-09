¡Encontronazo en San Buena! Mujer pierde la vida

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Un aparatoso accidente ocurrido esta mañana en la carretera estatal 34 dejó como saldo la muerte de una mujer mayor y a toda una familia marcada por el impacto, luego que una Ford Ranger se estrellara de frente contra una Dodge RAM luego que su conductora derrapó al pasar una curva debido al pavimento mojado.

El fuerte encontronazo ocurrió cuando Alicia Soto Rueda de 56 años, regresaba de vacaciones rumbo a su hogar en Durango, viajando acompañada de su madre, Olivia Soto —quien lamentablemente perdió la vida— y de sus hijos pequeños, Alvaro 'N' de 17 años; Aranza 'N' y Ainara 'N' de seis y ocho años, respectivamente.

La tranquilidad del regreso familiar terminó abruptamente cuando, Olivia perdió el control de la Ranger al pasar una curva a exceso de velocidad con el pavimento mojado por lo que invadió el carril contrario. Ambas camionetas colisionaron con tal fuerza que la vialidad quedó completamente bloqueada.

Mario Alberto Rodriguez, conductor de la Dodge RAM, también resultó lesionado y fue atendido por paramédicos de Protección Civil de Escobedo al igual que la familia. Tras ser estabilizados, doña Olivia fue trasladada a la Clínica 7 del IMSS en Monclova, donde lamentablemente falleció, víctima de las serias lesiones con las que resultó en el encontronazo, mientras que su hija y sus nietos fueron ingresados al Hospital General Amparo Pape de Benavides. En tanto a Mario fue trasladado al Hospital de Especialidades en Monclova.

Detalles confirmados

El área fue asegurada durante varias horas mientras los peritos realizaban las diligencias correspondientes y retiraban los vehículos siniestrados. La familia afectada fue trasladada rápidamente a un hospital, mientras que la Fiscalía General del Estado abrió carpeta para determinar responsabilidades.