Hallan a menor herida tras golpearse contra poste.

MONCLOVA, COAH.- Una adolescente fue localizada lesionada y desorientada durante la madrugada del domingo en la colonia Praderas del Sur, luego de sufrir una caída y golpearse contra un poste.

La menor fue encontrada por vecinos

Vecinos que se percataron de la situación solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia, lo que movilizó a paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM).

Al llegar al sitio, los socorristas encontraron a una joven que dijo llamarse Fernanda N., quien presentaba un golpe en la cabeza y se encontraba desorientada.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la adolescente cayó de su propia altura y posteriormente se golpeó contra un poste, por lo que resultó lesionada.

Atención de emergencias

Los vecinos dieron aviso a los números de emergencia durante las primeras horas del domingo. Ante el reporte, los paramédicos realizaron una valoración de la menor y le brindaron los primeros auxilios.

Elementos de Seguridad Pública también acudieron al lugar para tomar conocimiento del caso y establecer las circunstancias en que la adolescente fue localizada.

Tras recibir atención prehospitalaria, la menor quedó bajo resguardo de Carmen Taquin, quien manifestó que se haría cargo de ella.

Las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido. La intervención de los vecinos y de los cuerpos de emergencia permitió que la adolescente recibiera atención luego de ser encontrada lesionada y desorientada en la vía pública.

No se reportaron mayores consecuencias derivadas del golpe sufrido por la menor.