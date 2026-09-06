Falso reporte de infarto moviliza a rescatistas.

MONCLOVA, COAH.- Una falsa emergencia movilizó la tarde de ayer a elementos de Seguridad Pública y paramédicos de la Cruz Roja hacia el sector oriente de la ciudad, luego de que se reportara a una persona aparentemente infartada dentro de una camioneta.

El aviso ingresó a los números de emergencia y ubicó el supuesto caso en el cruce de la avenida Revolución Mexicana y avenida Oriente, en la colonia Hipódromo.

Ante la gravedad del reporte, los cuerpos de auxilio activaron el protocolo de atención y se trasladaron al sitio señalado. Elementos municipales también acudieron para verificar la situación y localizar el vehículo mencionado en la llamada.

Sin embargo, al llegar, los rescatistas recorrieron las calles aledañas sin encontrar a ninguna persona que requiriera atención médica.

Tampoco fue localizado el paciente señalado en el reporte, por lo que la movilización concluyó sin que se registrara atención médica relacionada con el supuesto infarto.

El hecho provocó el desplazamiento de ambulancias y patrullas que pudieron haber sido requeridas en una emergencia real.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a utilizar de manera responsable los números de emergencia y evitar proporcionar información falsa.

Este tipo de llamadas puede generar movilizaciones innecesarias de los cuerpos de auxilio y mantener ocupados recursos destinados a atender situaciones que representan un riesgo real para la integridad o la vida de las personas.

La recomendación es utilizar los números de emergencia únicamente cuando exista una situación verdadera que requiera intervención inmediata de las autoridades o cuerpos de rescate.