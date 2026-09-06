Deja riña a dos mujeres heridas GRUM las traslada al IMSS

Una riña registrada durante la madrugada del domingo en la colonia San Miguel dejó a dos mujeres lesionadas, quienes fueron auxiliadas por paramédicos y trasladadas a la Clínica 86 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las afectadas fueron identificadas como Bianca Eunise Ramos Morín, de 38 años, con domicilio en la calle Nogal, de la colonia San Miguel, y Rosario López González, de 47 años, quien tiene su domicilio en avenida López Mateos número 1600, en la colonia Aguilar.

La riña ocurrió en la madrugada del domingo

Tras reportarse el enfrentamiento, se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia para atender a las mujeres que resultaron heridas durante la confrontación.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al sitio y brindaron los primeros auxilios a ambas lesionadas, además de realizar una valoración inicial de su condición.

Una vez estabilizadas, las mujeres fueron trasladadas a la Clínica 86 del IMSS, donde quedaron bajo atención y valoración médica para determinar la gravedad de las lesiones que presentaban.

Circunstancias del enfrentamiento aún no esclarecidas

El hecho movilizó durante las primeras horas del domingo a los servicios de emergencia hacia el sector oriente de Monclova.

La información disponible establece que ambas mujeres resultaron lesionadas durante la riña y posteriormente fueron llevadas a la unidad médica para recibir atención especializada.

Hasta el momento, no se precisan mayores detalles sobre las circunstancias que originaron la confrontación. El caso quedó registrado como un hecho violento ocurrido en la colonia San Miguel.