Caen tres en cateo; aseguran marihuana

FRONTERA, COAH.- Tres personas fueron detenidas durante un cateo efectuado en un domicilio de la colonia Diana Laura, donde autoridades localizaron y aseguraron varias dosis de una sustancia con características de marihuana.

La diligencia fue encabezada por detectives de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal Coahuila y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante el operativo, las corporaciones mantuvieron bajo vigilancia el inmueble mientras se desarrollaban las acciones, lo que generó expectación entre vecinos del sector.

Detalles del cateo en la colonia Diana Laura

Al ingresar a la vivienda, las autoridades localizaron varias dosis de la sustancia, por lo que procedieron con su aseguramiento y continuaron con el procesamiento del lugar.

Personal de Servicios Periciales realizó la fijación y documentación de los indicios, mientras que un agente del Ministerio Público dio fe de los objetos localizados durante la diligencia.

Detenidos y situación legal

Los dos hombres y la mujer fueron asegurados y trasladados para quedar a disposición del Ministerio Público, como presuntos responsables de delitos contra la salud.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar la situación jurídica de los detenidos y continuar con las diligencias relacionadas con el inmueble.