Al salir de gasolinera choca auto y lo trepa a banqueta

MONCLOVA, COAH.– Un aparatoso accidente ocurrido la tarde de este martes en la Zona Centro dejó como saldo a una mujer con molestias físicas y un vehículo sobre la banqueta de un conocido bar, luego que una camioneta se atravesó en su trayecto al salir de una gasolinera.

Los hechos ocurrieron minutos después del mediodía, cuando la conductora de una camioneta Pontiac Torrent, modelo 2008, color negro, identificada como María del Pilar Garza Garza, salió de la estación de servicios ubicada en la avenida Constitución.

Al intentar incorporarse sin la debida precaución, se cruzó en el camino de un Honda Fit rojo que conducía Guillermina Borrego Castilleja.

Tras el fuerte impacto, el compacto giró y terminó trepándose a la banqueta de un bar, justo antes del cruce con la calle Allende, generando alarma entre los transeúntes que circulaban por la zona.

Al lugar acudieron oficiales de Control de Accidentes, quienes se encargaron de realizar el peritaje correspondiente. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana valoraron a Guillermina, quien presentó golpes y molestias físicas a raíz del choque.

Tanto María del Pilar como Guillermina fueron trasladadas a la Comandancia Municipal, donde con el apoyo de sus ajustadores buscarían llegar a un acuerdo para el pago de los daños ocasionados en el percance.