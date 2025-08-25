Detenido en Monclova por portar cuchillo y planta de luz robada

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Monclova la mañana de este lunes, tras ser sorprendido con un cuchillo y una planta de luz presuntamente robada.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 horas, cuando los oficiales realizaban recorridos de vigilancia sobre la calle Valle Grande, esquina con Valle Verde, en la colonia Del Río.

Al observar al hombre caminar con una planta de luz, los oficiales intentaron interceptarlo, pero este comenzó a correr al notar la presencia de los uniformados.

Miguel Ángel Ojeda Medina, de 25 años de edad, fue sorprendido en posesión de un cuchillo, por lo que fue desarmado y asegurado.

Al ser detenido, Ojeda Medina no pudo acreditar la propiedad de la planta de luz, de la marca Briggs Stratton, de 3500 watts, que llevaba y aunque alegó que se la habían prestado, se negó a proporcionar detalles sobre quién se la había entregado.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades, acusado por la probable comisión del delito de portación de arma prohibida y lo que resulte. La planta de luz también fue asegurada como parte de la investigación.