Macabro hallazgo en Colinas de Santiago

Una escena escalofriante estremeció la madrugada de este martes a los habitantes de la colonia Colinas de Santiago, donde un hombre fue encontrado sin vida, al col%{|>se en una torre eléctrica al fondo del sector.

La víctima fue identificada como Roberto Carlos Cordero, de 42 años, vecino del lugar, quien salió de su hogar alrededor de la 01:30 horas, indicando que se dirigía a limpiar una casa pero jamás volvió.

Fue hasta las 05:50 horas cuando vecinos, al pasar por la avenida General Alfonso Reyes, se toparon con la desgarradora imagen: el hombre pendía sin vida de la estructura metálica.

Alarmados, de inmediato llamaron al 911 y dieron aviso a su pareja sentimental.

Margarita, su compañera de vida, llegó al sitio solo para confirmar lo peor. Entre llanto y dolor reveló que Roberto enfrentaba serios problemas de adicciones, los cuales habrían marcado su trágico destino.

Paramédicos acudieron al lugar, pero únicamente confirmaron el deceso.

Oficiales de la Policía Estatal Coahuila y Municipal aseguraron la zona, mientras detectives de la Agencia de Investigación Criminal tomaban conocimiento de los hechos.

Momentos después, Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado fijaron la escena y recolectaron evidencia para finalmente ordenar el levantamiento del cuerpo.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley, mientras la investigación continúa para esclarecer las circunstancias de este fatídico hallazgo.