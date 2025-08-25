Leslie detenida tras choque de vehículos en estado de ebriedad

Una joven conductora, bajo los efectos del alcohol, causó un fuerte accidente vial que dejó cuantiosos daños materiales y sorprendió a los vecinos de la colonia Pedregal.

La responsable del fuerte accidente fue identificada como Leslie Liliana Vázquez Alvarado, de 22 años, quien al volante de un Nissan Altima de procedencia extranjera circulaba a gran velocidad y utilizando su teléfono móvil. El incidente ocurrió sobre la calle Matamoros, una de las arterias más transitadas de la colonia.

El accidente sucedió cuando al aproximarse al cruce con la calle Guerrero, Vázquez perdió el control de su vehículo, que se desvió hacia la izquierda, y en ese momento impactó violentamente a una camioneta Ford que estaba estacionada, propiedad de la señora Manuela Alvarado. El choque provocó daños considerables en la camioneta, pero la conductora no detuvo su marcha.

Siguiendo su trayecto para escapar, Leslie continuó conduciendo sin detenerse, aumentando aún más el peligro.

Apenas unos metros después, su vehículo impactó otro automóvil, un Nissan Altima blanco, propiedad de Aarón Humberto Sánchez López, sumando más daños al escenario.

Los vecinos, alertados por el estruendo de los impactos, salieron rápidamente a la calle para observar lo sucedido y avisaron a las autoridades municipales.

Minutos después, elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes.

Al realizarle la prueba de alcoholemia, los oficiales confirmaron que la joven se encontraba ebria, por lo que fue detenida en el lugar.

Fue puesta a disposición de las autoridades para responder por los daños causados y por conducir bajo los efectos del alcohol, además de los riesgos inherentes al uso del teléfono móvil y la velocidad al volante.