Incendio en La Loma deja tragedia con la muerte de un perro pastor alemán

Un incendio en una vivienda utilizada también como carpintería de la colonia La Loma dejó como saldo la pérdida material de una vivienda y la muerte de un perro de raza pastor alemán, llamado "Negro", quien no pudo sobrevivir a las llamas. El dueño de la propiedad, identificado como Alejandro Rufino Bartolo, regresó a su vivienda y al encontrarla en llamas, expresó devastado: "Me hicieron la maldad".

El incendio ocurrió la tarde de este lunes en la Privada Maple, cuando Alejandro, quien había salido temprano para vender un fierro, regresó a su casa y encontró a los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos luchando contra el fuego que consumía su hogar.

Tras ser alertados por las autoridades municipales y vecinos que vieron la columna de humo, los bomberos llegaron rápidamente al lugar. Sin embargo, lamentablemente, no pudieron salvar la vida de su mascota, "Negro", quien se encontraba amarrado en el baño.

Aunque en primera instancia Alejandro indicó que alguien le quemó su casa, luego manifestó a los bomberos que mientras estuvo fuera, el fuego pudo haberse originado por un descuido suyo, ya que horas antes había quemado basura en la propiedad, sin imaginar que esto derivaría en el trágico siniestro.

Los vecinos, al ver la magnitud del incendio, creyeron que la madre de Alejandro se encontraba atrapada en la casa, lo que desató una rápida movilización para verificar la situación, pero finalmente se confirmó que ella no estaba en la vivienda, ya que vive en la colonia El Pueblo.

El afectado mencionó que no es la primera vez que enfrenta problemas con algunos vecinos, lo que aumentó la sospecha de que el fuego pudo haber sido provocado, aunque hasta el momento no se ha confirmado que haya sido un acto intencional.

El incendio destruyó casi por completo la propiedad y acabó con la vida de "Negro". Las autoridades y Bomberos continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.