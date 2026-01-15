Accidente entre ciclista y motociclista deja dos lesionados en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista y un ciclista resultaron lesionados tras verse involucrados en un accidente vial ocurrido la tarde de ayer en el Fraccionamiento Las Villas, sobre el bulevar Harold R. Pape, en los límites con el municipio de Castaños, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de rescate y autoridades.

Los hechos se registraron minutos antes de las 17:00 horas, cuando Marco Antonio Gomes García, de 43 años de edad, con domicilio en la calle Silvestre Flores número 2315 de la colonia Asturias, salía del Fraccionamiento a bordo de una bicicleta con la intención de incorporarse al bulevar. Al hacerlo sin las debidas precauciones y sin verificar la circulación, se atravesó de manera repentina al paso de una motocicleta.

La motocicleta era conducida por Ramiro Sias Chacón, de 36 años de edad, vecino de la calle Francisco Villa de la colonia Barrera, quien circulaba con dirección al sur luego de concluir su jornada laboral en la empresa Freightcar. Debido a lo intempestivo de la maniobra del ciclista, el motociclista no logró frenar a tiempo, produciéndose un fuerte impacto que provocó que ambos salieran proyectados contra el pavimento.

Tras la colisión, Ramiro Sias Chacón quedó aturdido e incluso presentó una pérdida momentánea del conocimiento, situación que alarmó a automovilistas y vecinos del sector, quienes solicitaron de inmediato la presencia de una ambulancia. Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a ambos lesionados.

Posteriormente, los dos involucrados fueron trasladados a distintos hospitales para su valoración médica y descartar lesiones de mayor gravedad. Por su parte, elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente, determinando de manera preliminar que el ciclista habría invadido el carril de circulación, provocando este singular accidente entre una motocicleta y una bicicleta.