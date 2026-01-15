Cruz Roja y Seguridad Pública buscan a hombre golpeado en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una intensa movilización de paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Seguridad Pública se registró la noche de ayer en la colonia Hipódromo, luego del reporte de una persona presuntamente severamente lesionada en la vía pública. Sin embargo, al llegar al punto señalado, las autoridades se encontraron con un escenario desconcertante: el supuesto herido ya no estaba en el lugar.

El llamado de auxilio fue recibido minutos después de las 20:30 horas, alertando sobre un hombre que habría sido brutalmente golpeado en el cruce de las calles 11 y 5, en el sector oriente de la ciudad.

De inmediato, unidades policiacas y una ambulancia se desplazaron al sitio ante la posibilidad de que se tratara de una agresión grave.

Vecinos del sector relataron a los oficiales que momentos antes habían observado a un individuo de aproximadamente 35 años de edad, con visibles huellas de violencia y en aparente mal estado físico.

Según su versión, el hombre habría sido atacado por varios sujetos y dejado abandonado en plena calle, lo que motivó la llamada al Sistema Estatal de Emergencias.

No obstante, antes del arribo de las autoridades, el presunto lesionado se retiró por sus propios medios. Testigos señalaron que el hombre continuó caminando, aparentemente desorientado, negándose a recibir ayuda médica o el apoyo de la Policía.

Ante esta situación, los elementos de Seguridad Pública implementaron un recorrido por calles aledañas con el objetivo de localizarlo, pero la búsqueda resultó infructuosa.

No se logró dar con su paradero ni se recibió un nuevo reporte relacionado con su estado de salud.

Las autoridades informaron que el caso quedó asentado en el parte informativo y será analizado para determinar la veracidad del reporte y esclarecer las circunstancias del presunto ataque, sin descartar que el hombre pueda presentarse posteriormente ante alguna institución médica o ante el Ministerio Público.