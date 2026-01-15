Frontera: Autoridades realizan operativo y detienen a un individuo

FRONTERA, COAH.– Un sorpresivo operativo encabezado por autoridades estatales y federales culminó con la detención de una persona, así como el aseguramiento de armas y una importante cantidad de droga, tras un cateo realizado en la colonia Diana Laura, lo que generó expectación y alarma entre vecinos del sector.

La acción policial se llevó a cabo luego de que la Fiscalía General del Estado, a través de denuncias ciudadanas y trabajos de investigación e inteligencia, identificara un domicilio presuntamente relacionado con la venta y distribución de estupefacientes.

Con base en los elementos recabados, un juez concedió la orden judicial que permitió la intervención del inmueble.

El despliegue se registró sobre la calle Luis Donaldo Colosio, en el cruce con la calle Teódulo Flores, donde de manera simultánea arribaron patrullas, unidades de investigación y elementos de fuerzas federales, quienes establecieron un amplio perímetro de seguridad para impedir cualquier intento de fuga o interferencia durante la diligencia.

Durante la revisión del inmueble, las autoridades lograron la detención de un individuo señalado como presunto distribuidor de droga, además del decomiso de varios kilogramos de metanfetamina, así como armas cuya cantidad y características no fueron reveladas de manera oficial. La sustancia asegurada fue considerada por las autoridades como un fuerte golpe a la operación de narcomenudeo en la región.

El operativo se desarrolló sin enfrentamientos ni personas lesionadas, concluyendo con el traslado del detenido ante la autoridad correspondiente, donde se definirá su situación legal.

En tanto, la droga y las armas quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado para integrarlos a la carpeta de investigación.