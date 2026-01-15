Detienen a hombre en Monclova por lanzar piedras a vehículos en el bulevar

MONCLOVA, COAH.– Un hombre fue detenido por alterar el orden público y poner en riesgo a automovilistas, luego de ser sorprendido arrojando piedras contra vehículos en circulación sobre el bulevar Miguel de la Madrid, en la colonia José de Las Fuentes.

El incidente ocurrió alrededor del mediodía, cuando vecinos del sector alertaron a las autoridades a través del grupo de Seguridad Vecinal de WhatsApp, señalando que un hombre se encontraba en el camellón central del bulevar lanzando piedras hacia los vehículos que transitaban por la zona, situación que generó alarma entre los conductores.

Al recibir el reporte, elementos de la Policía Preventiva se trasladaron de inmediato al lugar, logrando la detención del individuo sin que se registraran personas lesionadas ni daños importantes a los vehículos. Según indicaron las autoridades, el sujeto aparentemente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a los separos de Seguridad Pública Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno. Tras revisar el caso, el juez determinó imponerle un arresto administrativo de 12 horas por alterar el orden público.